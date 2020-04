Itália tem maior número de curados de Covid-19 em um dia

De acordo com a Defesa Civil, foram 2.563 recuperações de Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 42.727 o total de curados, uma alta de 6,4% na comparação com os dados da quinta-feira (16), quando foram 2.072 curados edit

(ANSA) - A quantidade de pessoas curadas do novo coronavírus (Sars-CoV-2) na Itália voltou a subir nesta sexta-feira (17) e atingiu o mais alto número desde o início da pandemia.

De acordo com a Defesa Civil, foram 2.563 recuperações nas últimas 24 horas, elevando para 42.727 o total de curados, uma alta de 6,4% na comparação com os dados da quinta-feira (16), quando foram 2.072 curados.

Os casos ativos, que descontam aqueles que foram curados ou que morreram, atingiram a marca de 106.962 pessoas, uma alta de 355 em números totais desde ontem.

O aumento de 0,3% é o mais baixo em termos relativos desde o início da divulgação dos dados, iniciados em fevereiro. Desses, 25.786 estão se recuperando com sintomas da doença e 78.364 estão em isolamento domiciliar. Ao todo, 172.434 italianos contraíram a Covid-19.

O número de mortes diárias foi de 575, uma alta de 2,6% em relação a quinta, mas ainda dentro da média dessa semana. Ao todo, são 22.745 vítimas da Covid-19 no país.

Pelo 14º dia consecutivo, houve queda no número de pessoas internadas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) - em nível nacional e na Lombardia, a mais afetada pela pandemia. Nesta sexta, há 2.812 pessoas internadas nessas unidades, 124 a menos do que ontem. Na Lombardia, são 971 hospitalizados nas UTIs, 61 a menos do que quinta.

