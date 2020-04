Itália vai prorrogar quarentena até início de maio

O chefe da Defesa Civil da Itália, Angelo Borrelli, disse nesta sexta-feira que é preciso manter o "máximo rigor" para evitar que uma propagação ainda maior do coronavírus edit

247 - A Itália ficará em quarentena no mínimo até o começo de maio. "A situação atual nos permite respirar. Esta é uma situação que nos permite gerenciar a emergência com menos problemas. Isso ocorre porque comportamentos foram implementados e absolutamente devem persistir. Devemos seguir em frente com o máximo rigor", disse o chefe da Defesa Civil da Itália, Angelo Borrelli.

Segundo ele, os italianos terão que ficar em casa ainda por muitas semanas ainda. Questionado sobre a chamada "fase 2", anunciada pelo primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, que consistirá na retomada gradual das atividades, o chefe da Defesa Civil disse que isso só poderá ocorrer a partir do dia 16 de maio, informa o UOL.



