“Já estamos nos preparando para ‘boom’ de casos após Réveillon”, diz especialista

Festas privadas no Rio lotam e preocupam a pesquisadora da Fiocruz diante do aumento da Ômicron no país

247 - Festas privadas lotadas no Rio de Janeiro já dão o tom de preocupação a especialistas por causa do aumento de casos confirmados e suspeitos de Ômicron no país. Até o momento, 395 foram infectadas no Brasil com a nova cepa. A reportagem é do portal CNN Brasil.

Na capital e em Búzios, cidade turística da Região dos Lagos, eventos reuniram centenas de pessoas aglomeradas diante palcos montados com DJ e muita música. Sobre os eventos espalhados no Brasil, e em especial, no Rio de Janeiro, a pesquisadora da Fiocruz, Margareth Dalcomo resumiu como preocupante.

“Já estamos nos preparando para o “boom” de casos após o Réveillon. Temos expectativa de ter muitos casos uma semana depois. A Ômicron se mostrou, até agora, menos letal, mas com uma transmissão mais rápida”, enfatizou Dalcomo.

