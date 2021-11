"Já poderíamos ter acabado com pandemia", diz diretora da OMS

Apoie o 247

Metrópoles - A diretora técnica da Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove, afirma que o fim da pandemia de Covid-19 já teria chegado caso os líderes mundiais tivessem se comprometido mais com a saúde de suas populações.

Durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (4/11), Maria Van Kerkhove lembrou que países onde a crise sanitária parecia controlada voltaram a registrar aumento de infecções pelo novo coronavírus.

“A trajetória da pandemia está em nossas mães. Existe a possibilidade de que consigamos controlar a pandemia, acabar com as mortes e com as hospitalizações graves em 2022. Já poderíamos ter acabado com ela (a pandemia), mas isso não aconteceu”, disse Van Kerkhove.

