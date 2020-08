Jair Renan, filho 04 de Bolsonaro, está com Covid-19, diz jornalista

Jair Renan, chamado de “04” por Jair Bolsonaro, testou positivo para a Covid-19. Segundo interlocutores do Planalto, ele estaria apresentando sintomas leves da doença, como perda do olfato edit

247 - Jair Renan, o filho “04” de Jair Bolsonaro, foi testou positivo para a Covid-19. Segundo reportagem do blog da jornalista Bela Megale, interlocutores do Planalto teria dito que o jovem apresenta sintomas leves, como perda do olfato.

Bolsonaro e a mulher, Michelle, já foram contaminados pelo novo coronavírus, além de Heloisa Bolsonaro, casada com o deputado federal Carlos Bolsonaro.

Em abril, durante uma transmissão feita por um site de streaming com foco na transmissão de videogames, Renan afirmou que preferia “morrer transando que tossindo”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.