Janeiro é o mês com mais mortes por Covid-19 desde julho

O número é o terceiro mais alto desde o início da pandemia, com 29.558 mortes pelo novo coronavírus, perdendo apenas para julho e junho de 2020

247 - Em janeiro, o Brasil registrou 29.558 mortes por Covid-19, segundo o consórcio de veículos de imprensa. O número é o terceiro mais alto desde o início da pandemia e o maior desde julho de 2020, quando foi atingido o recorde de mortes mensais.

Em julho morreram 32.912 pessoas pela Covid-19. Na segunda posição, junho contabilizou 30.315.

Além disso, janeiro também é o segundo mês consecutivo em que as mortes de um mês superam as do mês anterior. Em dezembro, morreram 21.811 pessoas. Houve, portanto, um aumento percentual de 35,5%.

Mantendo essa média, o mês de fevereiro pode ultrapassar o mês de julho, levando a um novo recorde no país.

