Johnson & Johnson realizará testes de fase 3 da vacina para Covid-19 no Brasil

Sputnik - A Johnson & Johnson anunciou, nesta quarta-feira (23), o início de testes de terceira fase da sua vacina para a Covid-19.

Essa última etapa de testes deverá ser realizada com 60 mil voluntários em 8 países, inclusive no Brasil . O teste aceitará participantes acima dos 60 anos e com doenças preexistentes, informou o portal G1.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) já autorizou, no mês passado, os testes da vacina no país. A autorização contemplava 7 mil voluntários em 7 estados (Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo). A empresa também prometeu testes no Distrito Federal, mas não está claro se uma nova licença deverá ser emitida.

A vacina da Johnson - Ad26.COV2.S - foi desenvolvida pela farmacêutica Janssen Pharmaceuticals, parte do mesmo grupo de empresas. O medicamento será aplicado em dose única em metade dos voluntários e outra metade receberá um placebo .

Se a eficácia e a segurança da vacina forem comprovadas, o imunizante deverá ficar disponível no início de 2021 para uso emergencial, segundo a empresa.

Além do Brasil, a vacina da Johnson também passará por testes de terceira fase na Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, África do Sul e nos Estados Unidos. Os locais foram escolhidos pela alta incidência de casos do novo coronavírus.