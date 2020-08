Johnson & Johnson testará vacina contra coronavírus em 60 mil voluntários

Reuters - A Johnson & Johnson (JNJ.N) pretende testar sua vacina experimental contra o coronavírus em até 60.000 voluntários em um ensaio clínico em estágio final previsto para começar em setembro, de acordo com um banco de dados de ensaios clínicos do governo dos Estados Unidos.

O teste será conduzido em cerca de 180 locais nos EUA e em outros países, incluindo o Brasil e o México, de acordo com a informação publicada no clinictrials.gov em 10 de agosto.

“Podemos confirmar que o planejamento e o recrutamento estão em andamento para nosso programa de Fase 3, que está sujeito aos dados provisórios dos testes das Fases 1/2 e à aprovação dos reguladores”, disse um porta-voz da Johnson & Johnson.

“Nosso programa de Fase 3 pretende ser o mais robusto possível, pode incluir até 60 mil participantes e será conduzido em locais com altas taxas de incidência”, acrescentou.

No caso do Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta semana a realização de testes clínicos em estágio avançado com a potencial vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Janssen, a unidade farmacêutica da Johnson & Johnson.

De acordo com a Anvisa, os testes no Brasil serão feitos com 7 mil voluntários distribuídos nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte.

O porta-voz da J&J disse que a empresa está usando dados epidemiológicos para decidir onde os estudos devem ser realizados, e tomará uma decisão final em breve. O ensaio de Fase 3 provavelmente será encerrado ao fim de setembro, com as primeiras vacinas disponíveis para uso no início de 2021, afirmou.

Fabricantes de outras vacinas contra o coronavírus, como Moderna (MRNA.O) e Pfizer (PFE.N), estão mirando o recrutamento de até 30.000 voluntários para seus estudos de estágio final.

As ações da J&J subiram ligeiramente nesta quinta-feira, reduzindo as perdas iniciais, depois que o Wall Street Journal divulgou, pela primeira vez, o dimensionamento do teste.

A Reuters informou na semana passada que um projeto de vacina contra o coronavírus do governo dos EUA estava recrutando cientistas na África do Sul e na América Latina para ajudar a testar possíveis vacinas em ensaios clínicos apoiados pelos EUA.

