Laboratório russo não apresentou pedido para pesquisa ou registro de vacina contra Covid-19 no Brasil, diz Anvisa

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o laboratório russo responsável pelo desenvolvimento de uma possível vacina contra a Covid-19 não apresentou pedido de autorização de protocolo de pesquisa ou de registro no Brasil edit

Pedro Fonseca, Reuters - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta terça-feira que o laboratório russo responsável por desenvolvimento de uma possível vacina contra Covid-19 não apresentou pedido de autorização de protocolo de pesquisa ou de registro no Brasil.

De acordo com nota da Anvisa, também não há solicitação de qualquer entidade ou parceiro da referida vacina.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta terça que o país foi o primeiro a dar aprovação regulatória para uma vacina contra a doença provocada pelo novo coronavírus, que será comercializada internacionalmente com o nome de Sputnik 5.

Pouco depois, o governo do Estado do Paraná disse que assinará um acordo com a Rússia para uma parceria.

