Se os Estados Unidos insistem na teoria de vazamento do laboratório, devem então, de acordo com os princípios de justiça e imparcialidade, abrir seus próprios laboratórios biológicos, afirma em comentário a Rádio Internaconal da China edit

Rádio Internacional da China - As agências de inteligência dos Estados Unidos publicaram recentemente um ”relatório” de investigação para rastrear a origem do novo coronavírus, segundo o qual a possibilidade de um vazamento laboratorial não pode ser descartada.

A China apoia consistentemente o rastreamento da origem do vírus em termos científicos. Um relatório relativo a isso publicado pelo grupo conjunto de especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da China no final de março aponta que o vazamento do novo coronavírus de um laboratório chinês é “extremamente improvável". Se os Estados Unidos insistem na teoria de vazamento do laboratório, devem então, de acordo com os princípios de justiça e imparcialidade, abrir seus próprios laboratórios biológicos, que têm registrado acidentes com frequência e estão sob suspeita grave, para investigação.

Agora, a comunidade científica internacional concorda amplamente que o rastreamento de Covid-19 na China já terminou. A abertura, transparência e senso de responsabilidade da China receberam alto reconhecimento internacional. A visão de que "o novo coronavírus não tem nada a ver com o laboratório de Wuhan" é agora um consenso no campo acadêmico internacional.

PUBLICIDADE

No entanto, independentemente da conclusão da primeira fase do rastreamento da origem do vírus, os EUA propagaram de forma constante a teoria do vazamento laboratorial. As agências de inteligência dos EUA foram até ordenadas para preparar um relatório de investigação sobre a origem do vírus em 90 dias. Com declarações vazias, conclusões indutoras foram dadas para estigmatizar a China.

É de conhecimento geral que o Instituto de Virologia de Wuhan recebeu especialistas da OMS duas vezes. Em contraste, os Estados Unidos ainda não abriram seus laboratórios biológicos para o mundo exterior. Em particular, o Laboratório Biológico de Fort Detrick e a Universidade da Carolina do Norte têm uma longa história e históricos de baixa segurança na pesquisa de coronavírus e são amplamente questionados pela comunidade internacional. Se os EUA não quiserem descartar a teoria do vazamento laboratorial, devem abrir os dois locais para investigação da comunidade internacional. Além disso, os mais de 200 laboratórios biológicos dos Estados Unidos, espalhados em todo o mundo, são mantidos em segredo.

PUBLICIDADE

Rastrear a origem de Covid-19 é uma pesquisa científica, e não uma ferramenta de transferência de culpa. Os próprios Estados Unidos são opacos, irresponsáveis e pouco cooperativos no rastreamento da origem do vírus, mas estão transferindo a culpa para a China. Com isso, os Estados Unidos estão disseminando um vírus político e prejudicando seriamente a cooperação global na luta contra a pandemia.

PUBLICIDADE