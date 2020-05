Levantamento diz que 83% dos principais países afetados pelo coronavírus adotaram 'lockdown'

247 - Uma análise do Mapa Covid-19, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), sobre ações de combate ao coronavírus em 24 países mais afetados pela doença apontou que 20 deles (83%) adotaram "lockdown" e três (13%) o isolamento vertical para frear o aumento no número de casos. O levantamento não inclui as ações do Brasil – os dados nacionais serão analisados na próxima etapa do projeto.

No Brasil, o lockdown foi implementado em alguns locais, como São Luis e outras três cidades do Maranhão; em quatro municípios no interior do Amazonas; Belém e outras 16 cidades do PA; e mais de 30 cidades do Tocantins. Jair Bolsonaro é contra a medida.

O isolamento vertical é a restrição de circulação de pessoas no grupo de risco para a Covid-19. No Brasil, 86 milhões de pessoas estão nesta situação.

De acordo com Daniel Vargas, professor da FGV e coordenador do projeto, "até o momento, grande parte das análises olham para dados de contaminação, com número de casos e mortes, mas não nos orienta sobre o que fazer". "A resposta a essa pergunta depende de experiências para nos inspirar. Uma das ideias centrais da pesquisa é mostrar modos diferentes de ação", afirma. O relato foi publicado no G1.

O levantamento analisa dados da África do Sul, Alemanha, Austrália, Argentina, Coréia do Sul, China, Canadá, Colômbia, Estados Unidos, Espanha, França, Itália, Irã, Índia, Israel, Japão, Líbano, México, Nova Zelândia, Rússia, Reino Unido, Suécia, Singapura e Turquia.

