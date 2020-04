Lula alerta para subnotificações do coronavírus no Brasil: Não temos a informação real dos contaminados

247- O ex-presidente Lula usou suas redes sociais para fazer um alerta: “Chama atenção a quantidade de informação que temos dos outros países sobre os infectados e aqui no Brasil ainda enfrentamos essa deficiência dos testes".

Ele também diz que “não temos a informação real dos contaminados”.

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 12h50 desta quinta-feira (9), 16.474 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil, com 840 mortes pela Covid-19.

