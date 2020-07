Maconha se mostra promissora no tratamento da Covid-19, aponta estudo

247- Um estudo realizado no grupo Augusta University, nos Estados Unidos, indicou que o canabidiol (CBD), derivado da maconha, apresentou bons resultados em ratos infectados com uma doença semelhante à causada pelo novo coronavírus. No estudo foram usados ratos com síndrome respiratória aguda grave (Sars), que é causada por um vírus muito parecido com o coronavírus causador da covid-19.

Reportagem do portal Gazeta revela que, segundo o estudo, o canabidiol conseguiu diminuir a chamada "tempestade de citocina", um efeito colateral da defesa imunológica do corpo, que causa inflamação em vários órgãos, assim como problemas de oxigenação no sangue e consequências pulmonares.

A Gerência de Medicamentos Específicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a venda do primeiro produto à base de cannabis, conhecida como maconha, no Brasil no dia 20 de abril.

