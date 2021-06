Mãe de Paulo Gustavo chama Bolsonaro de assassino

247 - A mãe do ator Paulo Gustavo (1978-2021) Dea Lúcia usou suas redes sociais nesta sexta-feira (11) para reproduzir um twitter da professora titular de Ética, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Deisy Ventura, rechaçando a fala de Jair Bolsonaro, que pretende tirar a obrigatoriedade do uso de máscaras no Brasil, item essencial para a proteção contra a Covid-19.

"Um aviso. Quem disse a você para deixar de usar a máscara durante uma pandemia descontrolada é um assassino. Saia de perto, corte relações. Não presta”, diz a mensagem reproduzida por Dea em sua rede social.

O ator Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio após travar uma árdua batalha contra a Covid-19. A atriz Mônica Martelli prestou uma homenagem ao amigo nas redes sociais na última sexta-feira (4) e ressaltou que ele"foi traído junto com quase 500 mil brasileiros", referindo-se ao descaso do governo federal no combate à pandemia.

Em discurso no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (10), Jair Bolsonaro deu mais uma prova de seu negacionismo e afirmou ter ordenado ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que edite um parecer que desobrigue o uso de máscara de proteção contra o coronavírus por brasileiros já vacinados. A portaria, segundo Bolsonaro, se estenderá àqueles que já tenham sido contaminados pelo coronavírus, mesmo com a possibilidade de reinfecção.

A medida contraria as recomendações de autoridades sanitárias, que pedem a manutenção das práticas de prevenção à Covid-19 mesmo após a vacinação. Isto porque mesmo os imunizados não têm proteção 100% garantida contra a doença e ainda sim podem transmitir o vírus a outras pessoas que por ventura não tenham sido vacinadas.

