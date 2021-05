Mãe de Paulo Gustavo se pronuncia pelo Instagram, agradece orações e carinho e pede: “Usem máscara”

247 - A mãe do ator e humorista Paulo Gustavo, Déa Lúcia, se pronunciou pela primeira vez após a morte do filho. Num post no Instagram, neste sábado (8), agradeceu “pelas orações e carinho” e fez um pedido: “usem máscara”. Paulo Gustavo morreu na última terça-feira (4), depois de lutar 52 dias contra a Covid-19.

A atriz e apresentadora Tatá Werneck, uma das melhores amigas de Paulo Gustavo fez um apelo em seu Twitter, antes de suspender suas postagens . Foi na quinta-feira (6): “Pelo amor de Deus! Olhem pro que aconteceu c Paulo! Mesmo c os melhores recursos do mundo ele não sobreviveu! Levem a sério! Parem de negar a realidade”

Quando eu acordo me dá uns minutos de esperança de que seja mentira. Depois da um desespero. Um desespero! Pelo amor de Deus! Olhem pro que aconteceu c Paulo! Mesmo c os melhores recursos do mundo ele não sobreviveu! Levem a sério! Parem de negar a realidade — Tata werneck (@Tatawerneck) May 6, 2021

