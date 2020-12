Mãe de Ronaldinho Gaúcho está internada com covid-19 e ex-jogador pede orações

247 - Ronaldinho Gaúcho informou nesta segunda-feira (21) que sua mãe, Miguelina Elói Assis dos Santos, 71 anos, está internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) por complicações da Covid-19.

“Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força, mãe!”, escreveu Ronaldinho.

Em setembro, a família comemorou o aniversário de Miguelina em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

