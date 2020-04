Mães com coronavírus devem ser separadas dos bebês

247- Mães de recém-nascidos devem ter cuidados especiais para cuidar de seus bebês se apresentarem quaisquer sintomas associados à Covid-19. Se testar positivo para o coronavírus, é necessária a separação provisória de mãe e filho. A recomendação é da professora da Faculdade de Medicina da USP, Vera Krebs, especialista em neonatologia e Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal, com base nas diretrizes da Academia Americana de Pediatria. Segundo ela, é preciso evitar que gotículas respiratórias da mãe entrem em contato com o recém-nascido. A reportagem é do jornal O Globo.

O Hospital Santa Joana, em São Paulo, registrou o primeiro caso de Covid-19 em recém nascidos no Brasil. Uma menina nascida no dia 18 de março e que foi colocada na UTI devido à uma arritmia cardíaca teve, após nove dias, febre de 38 graus e sangue nas fezes. Ela foi tratada com antibiótico para conter a inflamação intestinal. Foi feito teste e deu positivo para coronavírus.

