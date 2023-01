Maioria de enfermeiros mortos por Covid-19 tinha menos de 60 anos

Apoie o 247

ICL

Agência Brasil - Profissionais de enfermagem vítimas da Covid-19 morreram mais jovens que os médicos também vítimas da doença. O dado faz parte de uma pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz. Foram considerados os dados de óbitos pela doença de março de 2020 a março de 2021.

Além da maioria ter até 60 anos, mais da metade dos profissionais de enfermagem que morreram vítimas da Covid-19 eram mulheres, pretas e pardas.

No caso dos médicos, houve predominância de homens nas mortes por Covid 19: 87,6% deles contra 12,4% de mulheres. A pesquisa explica que, apenas em 2009, as médicas passaram a ser maioria entre os novos registrados nos conselhos profissionais. E que portanto, entre os médicos mais velhos, predominam homens. Já o perfil das equipes de enfermagem é mais feminino, historicamente: as mulheres são cerca de 85% do total.

Os estados com as maiores proporções de profissionais de saúde mortos por Covid 19 são: Pará, com 10%; São Paulo, com 11,3% ; Amazonas, com 12,5% e Rio de Janeiro, com 15,8%.

Médicos e profissionais de enfermagem somam mais de 2,9 milhões de profissionais, o que representa 72,5% do total da força de trabalho em saúde do país.

