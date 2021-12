Maioria é contra obrigatoriedade de máscaras em locais abertos, diz Datafolha

52% são contra a obrigatoriedade das máscaras em locais abertos, enquanto 48% são a favor do uso edit

247 - Com o arrefecimento da pandemia da Covid-19 no Brasil, a população passa a defender um afrouxamento das regras que impõem o uso de máscaras de proteção. Pesquisa Datafolha mostra que 44% acreditam que o acessório só deveria ser exigido em ambientes fechados. 48% defendem o uso tanto em lugares abertos como nos fechados.

8% avaliam que as máscaras deveriam deixar de ser obrigatórias em qualquer local, e 1% afirma que não sabe. Ou seja, 52% são contra a obrigatoriedade das máscaras em locais abertos, enquanto 48% são a favor do uso.

Bolsonaristas foram os que mais se declaram contra a obrigatoriedade da máscara em qualquer ambiente (14%). A exigência do acessório em qualquer ambiente alcança os maiores patamares de apoio entre aqueles com 60 anos ou mais (59%), do Nordeste (58%), mulheres (54%) e os que reprovam o governo Bolsonaro (54%)

O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 16 de dezembro, com 3.666 entrevistas em 191 municípios por todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

