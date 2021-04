Mais de 560 mil brasileiros ignoraram segunda dose da vacina contra a Covid-19, diz jornal

Sputnik - Conforme publicou neste sábado (10) o jornal Folha de São Paulo, mais de 500 mil pessoas não voltaram aos postos de vacinação para receber a segunda dose da CoronaVac. A taxa do chamado abandono vacinal no país chega a 14,13%. No total, 562,2 mil pessoas não retornaram para receber a segunda dose da vacina. Os dados foram compilados a partir da base do DataSUS, o sistema de informações do Ministério da Saúde.

Ainda segundo a publicação, cerca de 70% dos que abandonaram a segunda dose são pessoas com menos de 60 anos, sobretudo profissionais de saúde e indígenas. Outros 20% dos que não tomaram a segunda dose são maiores de 80 anos, enquanto a população entre 60 e 80 anos apresentou a maior adesão ao processo.

O levantamento leva em conta apenas a vacina chinesa da Sinovac, pois o intervalo da aplicação do imunizante da AstraZeneca/Oxford é de 90 dias. Dessa forma, o abandono vacinal do fármaco só poderá ser calculado no final de abril. No caso da CoronaVac, o período é de 14 a 28 dias entre uma dose e outra.

A CoronaVac é a vacina mais utilizada no país, chegando a 80% de todas as doses administradas até o dia 2 de abril, conforme dados compilados pelo cientista de dados Thomas Conti.

Outro olhar sobre os mesmos dados. Este gráfico é o % de Coronavac aplicado dia a dia. Quase todas as doses aplicadas no mês de março foram Coronavac. As doses da Covishield (AstraZeneca-Oxford-Fiocruz) ficaram concentradas em dois intervalos breves fim de janeiro e fevereiro. pic.twitter.com/bfO50iQXfo April 2, 2021

Mais um olhar sobre o quanto o Brasil depende da Coronavac e do @butantanoficial para vacinar a população contra a Covid. Estaríamos praticamente sem vacina no Brasil se o governo federal tivesse conseguido boicotar essa vacina. Não foi por falta de tentar. pic.twitter.com/EzenPvCD7s — Thomas Conti #UsePFF2 #VacinaJá (@ThomasVConti) April 2, 2021

Em alguns estados, o abandono superou a média nacional, passando de 25% em Roraima e no Amazonas. Alagoas e Rio Grande do Norte têm as menores taxas, abaixo de 7%.

Conforme dados do consórcio dos veículos de imprensa, o Brasil vacinou cerca de 22,6 milhões de pessoas com a primeira dose da vacina. No entanto, apenas 6,8 milhões receberam a segunda dose do imunizante. O país vive atualmente o pior momento da pandemia e acumula quase 349 mil óbitos, sendo mais de 3,5 mil apenas na sexta-feira (9).

