Mais de 7 mil mortes em casas de repouso nos EUA estão relacionadas ao coronavírus

247 - O jornal diário estadunidense The New York Times descobriu que pelo menos 7 mil vítimas fatais do novo coronavírus moravam em casas de repouso ou estavam vinculadas de alguma forma. O primeiro grande surto aconteceu num asilo de Seattle. A informação é do jornal O Globo.

A ex vice-governadora de Nova York, que fundou a campanha do Comitê para Reduzir as Mortes por Infecções, Betsy McCaughey, disse que “lares de idosos já estão sobrecarregados. Eles estão lotados e com poucos funcionários. Um paciente positivo para Covid-19 em um lar de idosos produz uma carnificina”. “Eles são um poço de morte”, acrescentou.

Cerca de um quinto das mortes causadas pela Covid-19 nos Estados Unidos estão relacionadas a lares de idosos e instituições de assistência, com a contaminação de 36.500 outros residentes e funcionários em todo o país.

