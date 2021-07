Mais de 750 mil internautas chineses apelam por uma investigação da OMS em Fort Detrick, EUA

Rádio Internacional da China - Até as 15 horas da segunda-feira (19), mais de 750 mil internautas assinaram uma carta aberta à Organização Mundial da Saúde (OMS), na qual apelam por uma investigação no laboratório biológico dos Estados Unidos em Fort Detrick, na próxima fase do rastreamento da origem do novo coronavírus.

O movimento começou no início de junho deste ano, quando vários internautas chineses publicaram o documento. Eles solicitam que, para prevenir a próxima pandemia, os laboratórios onde vírus perigosos são estudados devem ser o foco da OMS. Os internautas referiram o laboratório biológico das forças armadas estadunidenses em Fort Detrick, onde são depositados os vírus mais letais e infecciosos do mundo. Segundo eles, o laboratório tem um péssimo histórico de segurança. Antes do surto de Covid-19 no outono de 2019, ocorreu um vazamento deste mesmo laboratório.

Foi no sábado (17) que o movimento ganhou fôlego com a nova publicação no jornal Global Times. A iniciativa visa incluir mais chineses ao apelo à OMS: na próxima fase do rastreamento da origem do SAR-CoV-2, a organização deve convidar virologistas, especialistas em segurança de laboratório e em armas bioquímicas de países independentes da influência geopolítica dos Estados Unidos para fazerem pesquisas em Fort Detrick e outros laboratórios estadunidenses com perigo de vazamento.

