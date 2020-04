Mais de 800 funcionários de hospitais de São Paulo foram infectados por coronavírus e estão afastados

247 - Para Gerson Salvador, diretor do Simesp (Sindicato dos Médicos de São Paulo), o número de mais de 800 funcionários infectados em hospitais é relevante, mas está subestimado, não refletindo a realidade da rede de saúde de São Paulo.

O sindicalista afirma que os profissionais que atuam na atenção primária, ou seja, em UBS (Unidade Básica de Saúde), não estão sendo testados, o que segundo ele, ocorre com a maior parte dos profissionais da rede do SUS [Sistema Único de Saúde].

Segundo o Seesp (Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo), ao menos um profissional do setor morreu por causa do novo coronavírus; outros dois casos ainda são analisados.

Se forem contabilizados os colaboradores que deixaram de trabalhar por serem casos suspeitos, o número de profissionais de saúde afastados dos hospitais paulistanos passa de 1.300, de acordo com o levantamento do UOL.



Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso