Mais de um milhão de vacinas da Pfizer serão distribuídas nesta segunda pelo Ministério da Saúde às capitais

Imunizante será utilizado como primeira dose para quem tem comorbidades, puérperas, gestantes e pessoas com deficiência permanente

247 - O Ministério da Saúde vai começar a liberar a partir desta segunda-feira (10) um lote de 1,1 milhão de vacinas da Pfizer para grupos prioritários com comorbidades, gestantes puérperas e pessoas com deficiência permanente. Devido às especificidades de armazenamento, quando forem enviadas aos estados, serão transportadas a -20°C e, nas salas de vacinação, onde a refrigeração é de 2°C a 8°C, precisam ser aplicadas em até cinco dias. Por isso, só serão aplicadas nas 27 capitais do país.

O lote faz parte de um contrato que prevê a entrega de 100 milhões de doses do imunizante, que já começou a ser entregue desde a semana passada.

O intervalo entre a 1ª e 2ª doses da imunizante da Pfizer é de 3 meses no Brasil - o fabricante recomenda 21 dias . Mais de R$6,6 bilhões de reais foram liberados para a compra de mais de 100 milhões de doses da Pfizer.

