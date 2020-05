Manaus: alta de 578% de óbitos por doenças respiratórias levanta suspeitas sobre subnotificação de casos de coronavírus

Nos 28 primeiros dias do mês passado foram 1.181 óbitos por essas causas contra 174 no mesmo período em 2019 - uma alta de 578% edit

247 - Com o sistemas de saúde pública e funerário totalmente colapsados, Manaus teve uma explosão de mortes por causas respiratórias em abril. Nos 28 primeiros dias do mês passado foram 1.181 óbitos por essas causas contra 174 no mesmo período em 2019 - uma alta de 578%.

Porém, apenas um em cada quatro mortes por doenças respiratórias foram indicadas e confirmadas como coronavírus, 303 ao todo, o que levanta suspeitas sobre o tamanho da subnotificação de casos do vírus no estado e no Brasil.

Outro dado importante é que as causas respiratórias responderam por 50,4%, em abril, dos óbitos da capital amazonenses, quase o dobro do mês em 2019, quando essas mortes foram 25,9% do total.

