Manaus anuncia vacinação de jovens entre 18 e 29 anos com comorbidades

Sputnik - Manaus deu início neste sábado (10) à vacinação de jovens com comorbidades, as doenças preexistentes, abrangendo a faixa etária entre 18 e 29 anos. A imunização já estava liberada na capital amazonense para adultos com comorbidades desde o dia 29 de março e agora ampliou a idade das pessoas elegíveis, que vão dos 18 aos 59 anos.

A cidade também está vacinando agentes de segurança pública, profissionais de saúde e idosos.

As comorbidades listadas pelo governo local para essa fase da vacinação incluem diabetes mellitus, obesidade mórbida, e cardiopatias, como hipertensão pulmonar, síndromes coronarianas, arritmias cardíacas e próteses valvares e dispositivos.

O grupo de comorbidades será ampliado a partir da segunda-feira (12), tornando todos os portadores de doenças preexistentes, conforme orientação do Ministério da Saúde, elegíveis para a vacinação.

As pessoas com comorbidade devem apresentar documentos de identidade acompanhados de laudo médico nos postos de vacinação. No caso de diabéticos que não tenham o laudo médico devem apresentar receitas com papel timbrado do SUS ou de centro de saúde privado.

Manaus vacinou cerca de 29 mil pessoas com comorbidades até agora, sendo que no total a vacinação já alcançou 12% da população local, cerca de 268 mil pessoas. Conforme dados do consórcio dos veículos de imprensa, o estado vacinou um total de 476.079 com pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19.

O estado do Amazonas tem a maior taxa de mortalidade pelo novo coronavírus do Brasil. Conforme dados do Ministério da Saúde, com 295 mortes por 100 mil habitantes, acumulando um total d 12.226 óbitos por Covid-19, além de 357.159 casos confirmados da doença.

