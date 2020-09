Manaus volta a fechar bares e balneários por causa do aumento de casos de Covid-19

247 - O governo do Amazonas decidiu nesta quinta-feira (24) decretar que Manaus volte a fechar bares, casas de show, flutuantes e balneários em razão de uma tendência de aumento de casos de Covid-19 na região.

As novas restrições devem durar 30 dias. Lojas de conveniência e restaurantes podem funcionar até às 22h.

“Estamos tomando hoje medidas restritivas, como o fechamento de estabelecimentos, para priorizar o que é importante: não vou deixar balada aberta e escola fechada”, disse o governador Wilson Lima (PSC).

Na terça-feira (22), cientistas sugeriram que a cidade pudesse ter alcançado a imunidade de rebanho.

