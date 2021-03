Março já é o mês mais letal da pandemia no Brasil

Faltando menos de duas semanas para o fim do mês, março já é o mês mais letal desde o início da pandemia no Brasil, com um acúmulo de mortes de 35.507 até agora. Até agora, julho havia sido o mês com o maior número de mortes, com 32.912 óbitos edit

247 - Faltando menos de duas semanas para o fim do mês, março já é o mês mais letal desde o início da pandemia no Brasil, com um acúmulo de mortes de 35.507 até agora. E o ritmo acelera, já que a média móvel de mortes bate recordes há 21 dias seguidos e ultrapassou a marca de dois mil nesta semana, pela primeira vez.

Até agora, julho havia sido o mês com o maior número de mortes, com 32.912 óbitos.

Pior crise sanitária da história

Dos mais de 35,5 mil mortos já acumulados no mês de março, 15 mil ocorreram só na última semana. Segundo especialistas da Fundação Oswaldo Cruz, trata-se da pior crise sanitária da história do Brasil.

A maioria dos estados estão com ocupação dos leitos acima de 80%. Entre as capitais, a maioria tem uma taxa de ocupação de mais de 90%.

Ainda mais, pelo menos 18 estados denunciaram risco de escassez de dezenas de medicamentos utilizados em pacientes intubados, em estado grave, em UTIs.

Se inscreva no canal Cortes 247 e saiba mais sobre a pandemia:

O canal Cortes 247 reúne clipes com os melhores momentos das entrevistas e dos programas jornalísticos da TV 247, que produz mais de dez horas diárias de conteúdo jornalístico original.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.