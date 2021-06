Marcos Boulos critica ataque de Bolsonaro às máscaras: 'discurso de morte'

Segundo o médico infectologista Marcos Boulos, pai de Guilherme Boulos (PSOL), a declaração de Jair Bolsonaro em defesa do fim do uso de máscaras por vacinados e recuperados da Covid-19 representa um grande risco à saúde pública e é “um golpe de negacionismo” edit

Carta Capital - A declaração do presidente Jair Bolsonaro em defesa do fim do uso de máscaras por vacinados e recuperados da Covid-19 representa um grande risco à saúde pública e é mais um golpe de negacionismo. A conclusão é do médico infectologista Marcos Boulos, que denuncia o “discurso de morte” do ocupante do Palácio do Planalto.

“As pessoas, mesmo vacinadas, podem estar assintomáticas e transmitindo. Então, todos têm de usar máscara até que consigamos ter a imunidade populacional, a chamada imunidade de rebanho, e isso provavelmente só acontecerá próximo do fim do ano”, explicou Boulos em entrevista a CartaCapital. “Isso é mais um golpe de negacionismo, deixar as pessoas tentarem a imunidade de qualquer jeito, com muito mais mortes. Só no nosso País estão acontecendo essas coisas”.

Leia a íntegra na Carta Capital.

