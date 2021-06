Máscara detecta Covid-19 em 90 minutos

247 - Um estudo publicado na revista Nature Biotechnology revelou que uma máscara facial desenvolvida por engenheiros da Universidade Harvard e do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) pode indicar se seu usuário está contaminado com o Covid-19 em até 90 minutos.

O novo teste detecta partículas virais no hálito e respiração. Quando o usuário está pronto para fazer o teste, ele aciona um botão que libera água no material, reidratando e reativando os biossensores, que são capazes de detectar material genético do coronavírus.

O teste é tão sensível quanto o padrão ouro, PCR, só que mais rápido, diz um dos líderes do estudo, Peter Nguyen, do Wyss Institute for Biological Inspired Engineering de Harvard.

"Essencialmente, reduzimos todo um laboratório de diagnóstico a um pequeno sensor que funciona com qualquer máscara facial e combina alta precisão com velocidade e baixo custo", afirmou Nguyen.

