Mato Grosso lota UTIs e secretário pede socorro a estados, mas ninguém tem vagas para ceder

247 - O secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, enviou mensagem a colegas de outros estados neste domingo (7) pedindo ajuda para transferir pacientes com Covid-19 em situação crítica, segundo a Folha de S. Paulo.

Em um grupo de mensagens, o secretário escreveu: "Já colapsamos. Socorro. Preciso de ajuda. Algum estado pode auxiliar com vagas de UTI?".

A resposta, no entanto, foi desesperadora.

Amapá informou que atingiu 90% de ocupação de leitos de UTI neste domingo. Tocantins afirmou que está em 99%. Rio Grande do Sul afirmou estar completamente sem vagas. Mato Grosso do Sul, da mesma forma, com 94%. Goiás disse que não teria vagas.

Este é o pior momento da pandemia no Brasi, com recordes de mortes diárias e com sistemas de saúde dos mais diversos estados colapsando.

