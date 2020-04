MC Dumel testa positivo para coronavírus e é entubado

Diagnosticado com coronavírus, o funkeiro MC Dumel, 28 anos, foi sedado e entubado em um hospital de Salvador (BA). Chegou à capital baiana vindo do Rio, onde estava a trabalho edit

247 - O funkeiro MC Dumel, 28 anos, foi diagnosticado com coronavírus neste domingo (12). O carioca está internado na UTI do Hospital Couto Maia, em Salvador (BA), desde a última sexta (10). De acordo com a T-Music Brasil Produções, ele foi sedado e entubado. O País tem pelo menos 24,2 mil confirmações e 1.378 mortes por causa da covid-19.

O resultado do teste da esposa de Dumel, Andreza Bacellar, 22, ainda não foi divulgado. Ela também se encontra internada na mesma unidade hospitalar.

Os dois chegaram à Bahia recentemente vindos do Rio de Janeiro, onde o funkeiro estava a trabalho.

"A produtora T-Music Brasil reforça o pedido aos fãs e amigos para que façam orações pela recuperação do cantor e sua esposa", diz uma nota oficial divulgada.

Entre os famosos curados do coronavírus, estão a atriz Fernanda Paes Leme, 36, a cantora Preta Gil, 45, e o cantor Di Ferrero, 34.

