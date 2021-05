Média de casos da Covid-19 cai em todos os continentes, com exceção da América Latina

Brasil e Argentina, que juntos somam 16.2% de novos casos no mundo nos últimos 7 dias, foram os grandes responsáveis pela alta no continente edit

247 - A média de casos da Covid-19 caiu em todos os continentes, menos na América Latina, onde a variação da média de novos infectados em relação a 28 dias atrás chegou a 16.364. A média mundial é de 272.518 negativos em relação ao período citado, 169.431 dos quais na Ásia e 84.722 mil na Europa.

Brasil e Argentina, que juntos somam 16.2% de novos casos no mundo nos últimos 7 dias, foram os grandes responsáveis pela alta no continente.

Em relação a óbitos nos últimos 7 dias, Brasil, Colômbia, Argentina e Peru correspondem a 24.6% do total mundial. (Com informações do Jornal GGN).

