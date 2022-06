Média de óbitos pela Covid-19 é a maior desde o início de abril

Apoie o 247

ICL

Tiago Pereira, Rede Brasil Atual - O Brasil registrou 334 mortes e 60.384 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Assim, em todo o país, a média móvel de óbitos calculada em sete dias ficou em 188, voltando a subir. É a maior marca desde 4 de abril, quando a média estava em 194. Em uma semana, esse índice registrou alta de 37,2%. Em 14 dias, de 33,3%.

Do mesmo modo, a média de casos, que ficou em 49.970, é a maior desde 2 de março, quando atingiu 51.039. Em uma semana, o índice teve aumento de 33,6%. Em 14 dias, o avanço é um pouco menor, de 24,9%.

Dados da plataforma SP Covid-19 Info Tracker (USP/Unesp) também apontam para o avanço da doença no país. Atualmente, a taxa de contágio da doença está em 1,82. Isso significa que cada 100 pessoas infectadas transmitem a doença para outras 182. Os pesquisadores estimam que essa taxa deve chegar a 1,85 na próxima segunda-feira (27).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao todo, desde o início da pandemia, o Brasil tem 670.229 óbitos oficialmente registrados e mais de 32 milhões de casos da doença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Onda de inverno

Para o coordenador da Rede Análise Covid-19, Isaac Schrarstzhaupt, as recentes altas nos números de casos e óbitos se relacionam ao início do inverno. As pessoas tendem a se aglomerar em locais fechados, com pouca ventilação, o que aumenta o risco de transmissão.

“O SARS-CoV-2 (coronavírus causador da Covid-19) está aproveitando uma época onde outros vírus com muito menos transmissibilidade do que ele, como o da Influenza, já prosperam. Portanto, usem máscaras PFF2 em locais fechados ou com muita gente junta”, alerta Isaac.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por outro lado, com a existência da vacina e outras estratégias para a mitigação da transmissão, ele considera os números recentes altos demais.

Um dos problemas é a baixa adesão à terceira dose dos imunizantes. Até o momento, 98,7 milhões de pessoas tomaram a dose de reforço, o que representa apenas 55% da população. As doses adicionais são essenciais, já que a ômicron e suas variantes são capazes de produzir casos graves naqueles que tomaram apenas as duas primeiras doses.

BA.2 prevalece

Também hoje, a Rede Genômica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou que a linhagem BA.2 da ômicron passa a ser dominante no Brasil. Mais infecciosa, ela respondeu por 63,3% das amostras sequenciadas entre os dias 3 a 16 de junho. Assim, a BA.2 e as linhagens BA.1, a BA. 1.1 respondem por mais de 70% dos genomas sequenciados por amostragem no país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, a Rede Genômica identificou 105 amostras recombinantes em nove estados (Pará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Paraná) e no Distrito Federal. A mais frequente foi a XQ, com 79 amostras. O informe também mostra que houve 69 casos de reinfecção caracterizados geneticamente, sendo 56 deles associados à ômicron.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE