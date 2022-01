Média diária de mortes por Covid salta 58,3% em relação a 14 dias

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Desde o começo da pandemia no país, o Brasil já registrou 23.074.791 casos de contaminação pelo Sars-Cov-2. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas mais 74.134 infecções pelo vírus.

A média de casos está em 73.728 novos infectados ao dia, alta de 777% em comparação a 14 dias atrás. O cenário se deve ao aumento de ocorrências e represamento das informações após ataque aos sistemas de dados do Ministério da Saúde em dezembro.

A média móvel diária de mortes subiu para 153. Em comparação com o verificado há duas semanas, houve variação de 58,3%, o que significa um crescimento na quantidade de mortes pela doença no país. No total, o Brasil já perdeu 621.166 vidas para a doença.

PUBLICIDADE

Continue lendo no Metrópoles.

PUBLICIDADE