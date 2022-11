Média móvel de casos de Covid aumenta 63% no País

Apoie o 247

247 - O Brasil registrou, nesta sexta-feira (11), 46 mortes por Covid-19 e 20.914 casos da doença. São 688.705 vidas perdidas e a 34.949.418 infectados no País. A média móvel de mortes agora é de 46 por dia, redução de 33% na comparação com duas semanas atrás. A média móvel de casos está em 8.454 por dia, alta de 63% no mesmo período. Os dados foram coletados pelo consórcio de imprensa - Folha de S.Paulo, que publicou a reportagem, O Estado de S.Paulo, portal UOL, jornal Extra, jornal O Globo e Portal G1.

Um total de 182.218.268 pessoas recebeu pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil. O País já tem 84,82% da população com a 1ª dose e 79,93% com as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen.

Tomaram a terceira dose 105.463.287 pessoas e 35.351.414 a quarta.

