Média móvel de casos de Covid no Brasil cresce 669%

247 - O Brasil registrou 50 mortes por Covid-19 neste domingo (9). Com isso, o país atingiu a marca de 620.031 óbitos provocados pelo coronavírus. Segundo dados do consórcio de imprensa que coleta os dados das secretarias estaduais de Saúde, divulgados pelo O Globo, a média móvel de foi de 123 mortes, 28% acima do registrado há duas semanas.



Ainda conforme a reportagem, nas últimas 24 horas foram notificados 23.504 novos casos, elevando o número de infectados pelo coronavírus para 22.522.310. A média móvel foi de 33.146 casos positivos, 669% maior que 14 dias atrás, o que demonstra tendência de alta.

