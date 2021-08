Média móvel de mortes por Covid-19 fica abaixo de mil pelo nono dia seguido

247 - O Brasil registrou 13.691 novos casos e 388 novas mortes por Covid-19 neste domingo, de acordo com o boletim do consórcio dos veículos de imprensa. Agora, segundo o levantamento, o país conta com 20.162.837 infecções e 563.470 óbitos provocados pela pandemia. A informação é do jornal O Globo.

A média móvel de casos, também observada no boletim, é de 32.529, índice 28% inferior ao visto 14 dias atrás. Já a média móvel de óbitos atingiu neste domingo 941 diagnósticos, 15% inferior ao registrado no mesmo período.

A "média móvel de 7 dias" faz uma média entre o número do dia e dos seis anteriores. Ela é comparada com média de duas semanas atrás para indicar se há tendência de alta, estabilidade ou queda dos casos ou das mortes. O cálculo é um recurso estatístico para conseguir enxergar a tendência dos dados abafando o ruído" causado pelos finais de semana, quando a notificação de mortes se reduz por escassez de funcionários em plantão.

PUBLICIDADE