Média móvel semanal de casos de covid-19 bate recorde no Brasil

Da Rede Brasil Atual – A média móvel de casos de covid-19 no Brasil, nos últimos sete dias, chegou a 46.948, nesta quinta-feira (17), registrando um recorde no país desde o início da pandemia. De acordo com as informações do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), a maior média antes registrada era de 46.536 casos no dia 29 de julho.

A média móvel é um cálculo feito a partir da soma do número de casos ou mortes do dia com o total dos seis dias anteriores. Nesta mesma quinta, por exemplo, Minas Gerais bateu o recorde da média móvel de casos de covid-19 pelo quarto dia consecutivo, registrando 4.096 infectados.

Os números de casos de coronavírus não param de crescer. O país voltou a registrar mais de mil mortes pela covid-19, nas últimas 24 horas: 1.054 – chegando ao total de 184.876 óbitos desde o começo da pandemia. Desde 15 de setembro, o Brasil não batia os mil óbitos.

Com os novos dados, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 725 – a maior maior desde 21 de setembro, quando a média móvel foi de 748 mortes por dia em uma semana. A variação foi de 27% a mais em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença.

Em casos confirmados, desde o começo da pandemia 7.111.527 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 68.832 destes confirmados no último dia – o segundo maior registro desde o começo da divulgação do consórcio feito pela imprensa em parceria com o Conass.

Agora, 16 estados e o Distrito Federal seguem com aumento de casos, são eles: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Amapá, Pará, Alagoas, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe.

