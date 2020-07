Médica faz propaganda da cloroquina na TV e cita nazismo para criticar medo da Covid-19

Convidada pela TV Brasil, Nise Yamaguchi, médica entusiasta do uso de cloroquina contra a Covid-19, recomendou o uso preventivo de medicamentos sem eficácia comprovada e citou o nazismo para criticar o medo da doença. edit

247 - Convidada pela TV Brasil, Nise Yamaguchi, médica entusiasta do uso de cloroquina contra a Covid-19, recomendou o uso preventivo de medicamentos sem eficácia comprovada e citou o nazismo para criticar o medo da doença. A informação é do jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época.

No domingo, Yamaguchi descreveu no programa Impressões como deve ser o tratamento com cloroquina, ignorando o fato de não haver comprovação científica de sua eficácia.

"O tratamento é de cinco dias, de hidroxicloroquina. Isso eu posso falar, porque normalmente médico não pode falar receita de bolo na... Mas como ninguém vai conseguir se automedicar, porque precisa de receituário, de controle...".

Ele seguiu: "O medo é prejudicial para tudo. Em primeiro lugar, te paralisa, te deixa massa de manobra. Qualquer pessoa, você pega... Você acha que alguns poucos militares nazistas conseguiriam controlar aquela massa de rebanho de judeus famintos se não submetessem diariamente a humilhações, humilhações e humilhações, tirando deles todas as iniciativas?", respondeu Yamaguchi, pregando um "clima de otimismo".

