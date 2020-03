Médico explica porque bolsonaristas fazem carreata, e não passeata

247 - O médico infectologista Alexandre Motta Câmara gravou um vídeo onde esclarece as reais intenções dos empresários bolsonaristas saíram às ruas em carreata exigindo que a população encerre o confinamento social.

Em um vídeo, ele esclarece:

"O bolsonarismo convocou carreatas em todo o Brasil neste final de semana,alegando que a economia não pode parar.

Uma pergunta que você deveria fazer é porque serão feitas carreatas e não passeatas onde as pessoas se aglomeram?

A resposta é simples:eles sabem que o vírus é altamente transmissível e querem se proteger,mas não estão preocupados se o seu risco e de sua família aumentarem.

Eles não dependem do SUS.

Mas você sim.

E não haverão leitos de UTI disponíveis para todos os doentes graves,se todos adoecerem ao mesmo tempo.

Quem sai de casa tem mais chance de trazer o vírus pros pais,pro avós,ou aqueles com saúde mais vunerável.

É possível cuidar das pessoas e da economia ao mesmo tempo, garantindo renda mínima para elas, usando as reservas brasileiras em prol da população e do crédito as pequenas empresas.

Responda para você mesmo:quem da sua família você aceitaria que morresse para salvar a economia?

Portanto, fique em casa!"