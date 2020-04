Médico que usou cloroquina afirma: 'tive muitos efeitos colaterais'

247 - Contaminado pelo novo coronavírus, o médico Júlio César Antunes de Oliveira, relatou os danos colaterais que sentiu ao fazer uso da hidroxicloroquina.

Em entrevista ao jornalista Tayguara Ribeiro, do jornal Agora, o cardiologista do Rio de Janeiro afirma ter ficado muito debilitado, com dor, desidratação e náusea, a ponto de dizer que não sabe se um "idoso toleraria essa medicação" fora do ambiente controlado de um hospital.

"Eu iniciei o protocolo de hidroxicloroquina com azitromicina, drogas que, para este fim, ainda estão em teste. E eu tive muitos efeitos colaterais. Dor ocular, muita náusea e diarreia, a ponto de ficar desidratado. Não consegui me alimentar adequadamente", conta.

E acrescenta: "Não sei, sinceramente, se um idoso toleraria essa medicação, fazendo uso em casa, sem estar monitorado, sem receber hidratação venosa".​

O medicamento tem sido amplamante propagada por Jair Bolsonaro como promessa de cura para o coronavírus. Em pronunciamento nesta quarta-feira (8), Bolsonaro voltou a defender o uso da cloroquina de modo generalizado no combate à covid-19.

O medicamento, comumente usado em casos de malária, lúpus e artrite reumatoide, ainda não tem eficácia comprovada para casos do covid-19 e está em fase de estudos.

O cardiologista afirma que o isolamento é fundamental para evitar o contágio e, mesmo recuperado do covid, permanece em quarentena.

"Esse isolamento é fundamental para evitar contaminação, mas, como me isolei, se eu precisasse ter algum socorro não sei como seria", conta o cardiologista que fez uso da cloroquina fora do ambiente hospitalar. "Em alguns momentos, eu tive medo de morrer", revelou.

