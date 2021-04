Médico rebate negacionismo sobre mortes na pandemia: 'eu não estou mentindo nos atestados de óbitos'

"Um amigo em uma rede social escreveu que as prefeituras estavam manipulando a quantidade de mortos. Eu respondi que a prefeitura só faz a estatística com base na declaração de óbito. Eu que preencho a declaração de óbito, eu não estou mentindo", disse o médico Artur Milach edit

247 - O médico intensivista Artur Milach rebate a fake news propagada por negacionistas que contestam, sem provas, o número de vítimas da pandemia, apesar de já ter passado um ano.

"No começo da pandemia isso estava me adoecendo e aos meus colegas. A gente olhava e pensava: 'Estou trabalhando feito um louco alucinado, a doença está aí, a gente está vendo crescer. De onde essas pessoas tão dizendo que não tem nada?",relatou o médico em reportagem do UOL.

Artur Milach está na linha de frente da Covid-19 desde o início da pandemia, trabalhando no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e depois se mudou para Recife onde atua como coordenador de UTI-covid em dois hospitais da capital pernambucana: o Hospital de Referência Unidade Boa Viagem Covid-19 e o Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa.

Ele também contestou a tese propagada inclusive pos Jair Bolsonaro de "tratamento precoce", com medicamentos sem comprovação científica de eficácia.

Segundo o médico, muitos jovens que chegam ao hospital contam terem utilizado o "kit covid de tratamento precoce".

"A gente vê nas redes sociais gente falando que a família toda tomou e ficou bem. Ela iria ficar bem com ou sem o medicamento. As UTIs estão lotadas de pacientes com tratamento precoce", disse.

Segundo ele, o perfil de paciente jovem que está chegando é muito grave. "É isso que está nos assustando. Muito parecido com alguns idosos que chegavam, entravam em insuficiência respiratória, precisavam de um consumo de oxigênio grande até serem intubados", conta.

