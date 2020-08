Médicos bolsonaristas sugerem distribuir cloroquina no Farmácia Popular

247 - Com estoques de cloroquina sobrando, após o governo insistir na produção do medicamento cloroquina, através do laboratório do Exército, médicos bolsonaristas que estiveram com Jair Bolsonaro nesta segunda (24) sugeriram a ele incluir o medicamento no programa Farmácia Popular, que oferece remédios com valores reduzidos ou gratuitos, bancados pelo governo. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

O programa Farmácia Popular, que a Paulo Guedes quer extinguir, atendeu 21,3 milhões de pacientes em 2019.

Apesar de a comunidade médica mundial alertar que o remédio que não possui eficácia alguma no combate à Covid-19, médicos bolsonaristas estiveram no Palácio do Planalto para o evento "Brasil Vencendo a Covid-19", que foi uma apologia do uso do medicamento.

No evento, organizado pelo assessor da Casa Civil Arthur Weintraub para promover o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina no combate à Covid-19, Bolsonaro afirmou que “se a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada, muito mais vidas poderiam ter sido salvas dessas 115 mil perdidas”. erdidas”.

