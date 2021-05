Médicos e técnicos temem terceira onda ainda mais virulenta da Covid-19 em SP

247 - Os dados sobre a Covid-19 do estado de SP estão preocupando médicos e técnicos que defendem recuo na flexibilização de medidas restritivas ensaiada pelo governador João Doria (PSDB). Generaliza-se entre especialistas o temor de que a terceira onda seja mais virulenta do que a verificada no começo do ano.

Entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro, o número de internados em UTI ficou em um platô de 5.900 pacientes durante três semanas. Agora, está estacionado na média de 10 mil internados —com tendência de alta no número de casos e de internações.

De fevereiro a meados de março, o número de internados em UTIs dobrou e chegou ao pico de 12.961.

Se houver um salto, os internados em tratamento intensivo podem ultrapassar em muitos milhares o pico atingido há dois meses, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Segundo projeções analisadas pelos médicos do comitê contra a Covid-19 do governo de SP, as UTIs de Barretos e Araraquara, por exemplo, podem lotar em seis dias.

