Médicos investigam casos de pacientes com câncer curados após Covid-19

Glaucia Chaves, Metrópoles - Casos de pacientes com câncer que tiveram remissão dos tumores após serem diagnosticados com Covid-19 estão intrigando médicos. Especialistas do Reino Unido e da Itália investigam três casos semelhantes para descobrir se a resposta imunológica dos pacientes estimulada pelo coronavírus pode, acidentalmente, ter eliminado também as células tumorais e se a vacina contra a Covid-19 também poderia ter este mesmo efeito.

Um dos casos ocorreu na Cornualha, no Reino Unido, e foi descrito na revista científica British Journal of Hematology. O paciente, de 61 anos de idade, havia sido recém-diagnosticado com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. Poucos dias após receber seu diagnóstico, o homem foi internado no hospital com Covid-19 grave. Os tumores, que estavam espalhados por todo o torso do idoso, desapareceram.

Como o homem ainda não havia começado a quimioterapia, os médicos não têm ideia de como ocorreu o súbito desaparecimento das células cancerosas. No artigo, os especialistas afirmam que a remissão espontânea desse tipo de câncer é extremamente rara, tendo sido registrada apenas algumas poucas vezes em todo o mundo. A única explicação possível, segundo a equipe, seria o fato do paciente ter testado positivo para Covid-19.

Leia mais no Metrópoles.

