Médicos negacionistas levam a Bolsonaro documento sobre “riscos” de vacina contra Covid-19

247 - A médica Maria Emilia Gadelha Serra, presidenta da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica (Sobom), levou a Jair Bolsonaro no dia 22 de julho um documento de 15 páginas com informações negacionistas sobre os “riscos” das vacinas contra a Covid-19.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, o material ao qual tiveram acesso foi produzido por um grupo de médicos liderados por Serra e classifica os imunizantes como "produtos experimentais injetáveis". Segundo a médica, o presidente disse que analisaria o conteúdo. Ainda segundo a reportagem, o documento já está nas mãos de técnicos do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Ministério da Saúde. A pasta, porém, nega que o tenha recebido oficialmente.

No “estudo” de 15 páginas os 241 médicos bolsonaristas que assinam o documento - de um universo de mais de 567 mil registrados no Conselho Federal de Medicina - se posicionam contrários a um projeto que tramita no Congresso para instituir uma espécie de "passaporte da imunidade" com o objetivo de abrandar restrições a pessoas vacinadas, permitindo o acesso a eventos culturais e esportivos.

PUBLICIDADE

Além da rejeição ao "passaporte da imunidade", os médicos pedem ainda notificação obrigatória dos efeitos adversos relacionados a vacinas; autópsia de pessoas que morrerem e tenham sido vacinadas; e auditoria de, no mínimo, três amostras de cada uma das vacinas aprovadas no país, por "laboratórios independentes".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.