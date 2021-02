Medidas de Doria contra o avanço da pandemia são brandas e confusas, alertam especialistas

Especialistas apontam que deveria ser feita ampla testagem na população, com isolamento de casos sintomáticos e monitoramento de seus contatos, o que não ocorreu em São Paulo ou no Brasil edit

247 - Especialistas classificam como “branda e confusa” a nova medida tomada pelo governo de São Paulo para tentar conter a pandemia. Nesta quarta-feira, 24, a gestão João Doria (PSDB) limitou a circulação de pessoas entre as 23 horas e as 5 horas em todos os municípios paulistas a partir desta sexta-feira, 26, até o dia 14 de março. A reportagem é do jornal Estado de S.Paulo.

O médico Marcio Sommer Bittencourt, mestre em saúde pública pela Universidade de Harvard e médico pesquisador da USP, disse não ter entendido a nova ação. "Difícil de avaliar impacto. Atualmente todo comércio já fecha às 22h. Não sei o que muda em termos de contato interpessoal, que é o que importa. Temos uma pandemia que se dá pelo contato interpessoal. E o contato acontece durante o dia. Não tenho capacidade para prever as coisas. Mas não consegui entender essa medida em um horário que as pessoas não estão circulando."

Já o medico Gerson Salvador, especialista em infectologia e saúde pública, citou como exemplo as medidas tomadas por Israel e Reino Unido nas últimas semanas que foram mais efetivas. "Eles controlaram a alta com imunização e medida de distanciamento, inclusive com lockdown. As medidas de São Paulo mesmo na fase vermelha são muito brandas se comparadas a esses países."

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.