Meias doses de AstraZeneca produzem anticorpos, apontam testes preliminares de pesquisa brasileira

Resultados preliminares de um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo apontaram que o uso de duas meia doses de AstraZeneca foi capaz e induzir anticorpos em mais de 99% dos participantes edit

247 - Pesquisadores do Hospital Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo fizeram um estudo em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e os resultados preliminares apontaram que o uso de duas meia doses de AstraZeneca foi capaz e induzir anticorpos em 99,8% dos participantes. A informação foi publicada pela coluna Painel.

Os testes estão sendo feitos com moradores da cidade de Viana (ES), cerca de 20 mil adultos entre 18 e 49 anos. As duas meia doses são aplicadas em um intervalo de oito semanas. Foram selecionadas 572 pessoas para o monitoramento e a coleta de amostras sanguínea. O objetivo é produzir as estatísticas da resposta humoral, que é a produção de anticorpos.

À frente da pesquisa, a médica e professora Valéria Valin classificou o resultado preliminar como "muito significante, muito relevante, por isso que esse dado veio pro Ministério da Saúde, porque ele dá conta que esse sistema vacinal de meia dose poderá ser usado como um sistema no mundo".

