Mesmo vacinado, italiano é infectado com variante brasileira do coronavírus

Um profissional de saúde do hospital de L'Aquila, na Itália, é assintomático e está em isolamento domiciliar, após ter sido infectado com variante brasileira do coronavírus edit

247 - Um profissional de saúde do hospital de L'Aquila, na Itália, foi infectado com a variante brasileira do coronavírus Sars-CoV-2, apesar de ter recebido a vacina da Pfizer/BioNTech anteriormente. A nova cepa foi analisada pelos institutos de zooprofilaxia experimental de Abruzzo e Molise.

O profissional é assintomático e está em isolamento domiciliar. Ele teria contraído o vírus de sua mãe, após a família registrar um surto com pelo menos seis casos positivos. Os relatos foram publicados pelo portal Uol.

Está prevista uma reunião para esta sexta-feira (19) com as autoridades de saúde e a prefeita do município, Cinzia Torraco, para debater a situação.

Nos últimos dias, já haviam sido descobertos três casos da cepa brasileira em três brasileiros residentes na região central da cidade de oggio Picenze.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.